Генерал рассказал, как Украина могла сорвать захват Крыма и защитить Донбасс

Украина

Если бы в 2014 году при захвате Крыма Россией Украина «показала зубы», то РФ могла бы свернуть операцию по аннексии украинского полуострова и искать «другие пути», а войны могло бы и не быть.

Такую точку зрения в интервью «Радио Свобода» высказал генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, при реализации предварительно разработанного Генштабом плана, вероятно, до вооруженного противостояния могло бы и не дойти.

«Если бы россияне увидели, что вошли свежие части, а части ВДВ были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно, правильно и дерзко», — подчеркнул генерал.

Что же касается россиян, то, по мнению Сергея Кривоноса, они бы пересмотрели свои планы по аннексии Крыма.«Готовы были россияне пойти на контакт? Насколько я знаю, а я присутствовал на допросах тех, кто работал в Российскую Федерацию в 2014 году, они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилась четкое противодействие, то операция скорее всего завершилась бы. По крайней мере, они в этом были уверены», - заявил генерал.

Сергей Кривонос также отметил, что противник уважает силу, и что Украина должна была бы «огрызнуться». «История показывает, что непосредственно россияне, когда получают жесткий отпор, делают „откат“ назад и начинают искать новые пути», — добавил замсекретаря СНБО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время аннексии полуострова верными присяге остались 3990 военнослужащих из 13 468; 88 из 10 936 сотрудников МВД; 519 из 1870 представителей Государственной пограничной службы Украины; 242 из 2240 работников СБУ; 20 из 527 работников Управления государственной охраны.



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