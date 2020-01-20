"Ребята, растите!": Известная украинка пристыдила "Квартал" и сравнила его с российским "Comedy"

Украина

Студия «Квартал 95» когда-то была автором хорошего развлекательного контента, но им давно уже нужно поднимать планку, отказываться от примитивного и шароварного юмора. Такое мнение высказала известная актриса Ирма Витовская.

По мнению Витовской, «кварталовцы» в своем творчестве «застыли» на полтора десятилетия, но теперь пришла пора меняться.

«Когда появился „Квартал-95“, я даже любила кое-что смотреть. Ну прошло 15 лет. И все точно так же… Надо менять свой опыт такой шароварный, примитивный, надо расти… Я не против развлекательного контента… Но, ребята, растите! Я уже все знаю наперед. Я уже это видела вчера, позавчера, в прошлом году, позапрошлом», — заявила Витовская в интервью «Украинской правде».

Для сравнения, актриса привела пример российского «Comedy Club», который очень сильно поднялся над собой 15-летней давности. «И девушки из „Comedy Woman“. Я узнала, что они посещают актерские курсы постоянно, как в Голливуде артисты», — добавила Витовская.

Напомним, ранее артистов «Квартала 95» упрекнули, что их творчество осталось за рамками здорового юмора. Те в ответ заявили, что сами будут выбирать темы для шуток, даже если те, кого-то задевают.

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