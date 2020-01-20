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Инсульт и реанимация: появились неутешительные новости о режиссере Соловьеве
Российский режиссер Сергей Соловьев, о госпитализации которого сообщалось ранее, находится в реанимации с тяжелой лихорадкой.
Как сообщает канал Mash, ссылаясь на свои источники в окружении режиссера, у Соловьева ишемический инсульт.
Создатель «Ассы» в очень тяжелом состоянии, он дезориентирован в пространстве. У Соловьева слабое сердце и диабет, его ноги отекли, они покрыты некротическими ранами.
Ранее сообщалось, что именно боль в ноге заставила Соловьева обратиться к врачам. Его прооперировали, операция прошла успешно, но позже начались осложнения.
Напомним, что в марте прошлого года Соловьева госпитализировали с внутренним кровотечением.
Говорят, здоровье режиссера пошатнулось после смерти сына — известного актера Дмитрия Соловьева.
Среди самых известных фильмов Сергея Соловьева — «Чужая Белая и Рябой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом» и другие.
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