Шоу-бизнес

Инсульт и реанимация: появились неутешительные новости о режиссере Соловьеве

Российский режиссер Сергей Соловьев, о госпитализации которого сообщалось ранее, находится в реанимации с тяжелой лихорадкой.

Как сообщает канал Mash, ссылаясь на свои источники в окружении режиссера, у Соловьева ишемический инсульт.

Создатель «Ассы» в очень тяжелом состоянии, он дезориентирован в пространстве. У Соловьева слабое сердце и диабет, его ноги отекли, они покрыты некротическими ранами.

Ранее сообщалось, что именно боль в ноге заставила Соловьева обратиться к врачам. Его прооперировали, операция прошла успешно, но позже начались осложнения.

Напомним, что в марте прошлого года Соловьева госпитализировали с внутренним кровотечением.

Говорят, здоровье режиссера пошатнулось после смерти сына — известного актера Дмитрия Соловьева.

Среди самых известных фильмов Сергея Соловьева — «Чужая Белая и Рябой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом» и другие.

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