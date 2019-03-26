Стал известен диагноз экстренно госпитализированного режиссера Соловьева

Мир

Стала известна причина экстренной госпитализации известного советского и российского режиссера кино и театра Сергея Соловьева. Как сообщил Телеграм-канал Mash, из-за воспаления язвы желудка у Сергея Александровича началось внутреннее кровотечение.

Врачи его остановили и прижгли. Теперь режиссер находится в стационаре.

Напомним, ранее в Москве с закрытой черепно-мозговой травмой был экстренно госпитализирован 70-летний актер и телеведущий Юрий Николаев. По данным российских СМИ, он упал в обморок у себя дома и при падении серьезно ударился головой.



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