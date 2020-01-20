Цуренко выиграла сет у первой ракетки мира, но покинула Australian Open (видео)

Спорт

В Мельбурне стартовал 108-й в истории Australian Open — один из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 71 млн долларов.

Первой в основном раунде из наших соотечественниц стартовала Леся Цуренко, занимающая 120-ю строчку в мировом женском рейтинге. Украинка пропустила пять месяцев в конце прошлого года из-за травмы локтя, и вернулась на корт лишь в начале января, уступив в первом же круге турнира в китайском Шэньчжене.

На Australian Open 30-летняя киевлянка также не смогла пробиться во второй круг, правда, и соперница у нее была более чем серьезная — первая ракетка мира Эшли Барти. «Барти — очень сильная теннисистка, но я хорошо ее знаю и два года назад я побеждала Эшли именно в Австралии», — отмечала Цуренко перед стартом на турнире.

И, стоит отдать должное украинке, первый сет она провела на высоком уровне, в динамичной борьбе склонив чашу весов в свою пользу.

К сожалению, развить свой успех Лесе не удалось, и две следующих партии были легко отданы сопернице — как итог, 7:5, 1:6, 1:6 в пользу австралийки.

The cream always rises to the@ashbarty comes from a set down against Lesia Tsurenko, def. the Ukrainian 5-7 6-1 6-1 to advance to the second round for the fourth time.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/aw7ws9MmBa — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 января 2020 г.

Наша же соотечественница заработала 90 тысяч долларов призовых за участие в первом круге и покидает турнир. Отметим, что в первом круге также сыграют еще четыре украинки: Элина Свитолина (5-я) встретится с британкой Кэти Бултер, Даяна Ястремская (21-я) сразится со словенкой Кайей Йуван (127-я), Катерина Бондаренко (535-я) померяется силами с Ариной Родионовой, представляющей Австралию (163-я), а Катерина Козлова (83-я) — с еще одной австралийкой Присциллой Хон (139-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская проиграла в финале турнира в Аделаиде, но обновила личный рекорд, поднявшись на 21-ю строчку мирового рейтинга.

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