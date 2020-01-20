- 12:35 В Кабмине Гончарука поменяют министра
- 12:31 «Давайте назовем улицы именами людей, которые не провоцируют конфликт», — Зеленский
- 12:27 Это ужас: в Минобразования признали, что эксперимент с электронными учебниками провалился
- 12:22 Доллар и евро стремительно дорожают: что будет дальше
- 12:17 Король Instagram проиграл 1 млн долларов, поставив на победу Серроне над Макгрегором
- 12:17 Поспорили из-за политики: стала известна причина расстрела ветерана АТО под Киевом
- 12:12 Скандального экс-нардепа Микитася не выпустили из Украины
- 12:10 Исцеляет от алкоголизма и сглаза: в России сообщили о чудесах на могиле Талькова
- 12:09 Напился еще до посадки в самолет: в "Борисполе" сняли с рейса пьяного дебошира
- 12:05 Цуренко выиграла сет у первой ракетки мира, но покинула Australian Open
- 11:48 Выдачу виз в США ужесточат из-за родильного туризма
- 11:43 Принцы Гарри и Уильям после секретной беседы договорились о примирении
Скандального экс-нардепа Микитася не выпустили из Украины
Бывшего народного депутата и экс-президента строительной компании «Укрбуд» Максима Микитася не выпустили из Украины. Микитась хотел слетать в Великобританию, но был снят с рейса.
Адвокат экс-нардепа Александр Лысак уточнил, что его клиент все еще подследственный, но получил разрешение на выезд из Украины от НАБУ и САП. Тем не менее, в последний момент что-то пошло не так.
«У него было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП. Ему вернули загранпаспорт, и он собирался в Велокобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили», — рассказал адвокат в комментарии «Українським новинам».
Теперь Микитась должен снова сдать загранпаспорт и вновь надеть электронное средство слежения («электронный браслет»).
Напомним, бывший депутат является подозреваемым в так называемом «деле Аллерова» — расследовании о строительстве недвижимости для бойцов Нацгвардии. Фигурантов дела подозревают в присвоении бюджетных средств, которые должны были пойти на возведение жилья для военнослужащих. Вместе с бывшим командующим Нацгвардии под следствием оказались президент компании-застройщика и оценщик недвижимости.
Суд установил, что ограничения для подследственного Микитася — изъятие загранпаспорта, ношение «электронного браслета» — останутся в силе до 14 февраля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.