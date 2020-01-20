24.11 / 24.39 26.65 / 27.08
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Скандального экс-нардепа Микитася не выпустили из Украины

12:12 20 января 2020 138
микитась
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшего народного депутата и экс-президента строительной компании «Укрбуд» Максима Микитася не выпустили из Украины. Микитась хотел слетать в Великобританию, но был снят с рейса.

Адвокат экс-нардепа Александр Лысак уточнил, что его клиент все еще подследственный, но получил разрешение на выезд из Украины от НАБУ и САП. Тем не менее, в последний момент что-то пошло не так.

«У него было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП. Ему вернули загранпаспорт, и он собирался в Велокобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили», — рассказал адвокат в комментарии «Українським новинам».

Теперь Микитась должен снова сдать загранпаспорт и вновь надеть электронное средство слежения («электронный браслет»).

Напомним, бывший депутат является подозреваемым в так называемом «деле Аллерова» — расследовании о строительстве недвижимости для бойцов Нацгвардии. Фигурантов дела подозревают в присвоении бюджетных средств, которые должны были пойти на возведение жилья для военнослужащих. Вместе с бывшим командующим Нацгвардии под следствием оказались президент компании-застройщика и оценщик недвижимости.

Суд установил, что ограничения для подследственного Микитася — изъятие загранпаспорта, ношение «электронного браслета» — останутся в силе до 14 февраля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

Заворотнюк и Чернышев

Заворотнюк и Чернышева "заметили" в Таиланде: опубликовано фото

мужчина

В Запорожье таксист жестко наказал пассажира, отказавшегося платить за проезд (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер