Скандального экс-нардепа Микитася не выпустили из Украины

Украина

Бывшего народного депутата и экс-президента строительной компании «Укрбуд» Максима Микитася не выпустили из Украины. Микитась хотел слетать в Великобританию, но был снят с рейса.

Адвокат экс-нардепа Александр Лысак уточнил, что его клиент все еще подследственный, но получил разрешение на выезд из Украины от НАБУ и САП. Тем не менее, в последний момент что-то пошло не так.

«У него было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП. Ему вернули загранпаспорт, и он собирался в Велокобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили», — рассказал адвокат в комментарии «Українським новинам».

Теперь Микитась должен снова сдать загранпаспорт и вновь надеть электронное средство слежения («электронный браслет»).

Напомним, бывший депутат является подозреваемым в так называемом «деле Аллерова» — расследовании о строительстве недвижимости для бойцов Нацгвардии. Фигурантов дела подозревают в присвоении бюджетных средств, которые должны были пойти на возведение жилья для военнослужащих. Вместе с бывшим командующим Нацгвардии под следствием оказались президент компании-застройщика и оценщик недвижимости.

Суд установил, что ограничения для подследственного Микитася — изъятие загранпаспорта, ношение «электронного браслета» — останутся в силе до 14 февраля.

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