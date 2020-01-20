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Настоящая модель: младшая дочь Поляковой восхитила сеть красотой (фото)
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее похвасталась старшей дочерью Марией, восхитила сеть снимками младшей — Алисы.
«Ой, думаю, ждёт ее моделинг!» — подписала гордая мать снимки восьмилетней девочки. На фото Алиса позирует в купальнике, некоторые подписчики Поляковой предостерегли ее: мол, в сети много педофилов, не стоит публиковать такие фото.
Но большинство поклонников певицы восхитились. «Ох, уж этот томный взгляд… Лежит малявка, а вот взгляде: „Извини, парень, но для меня ты должен подрасти“», «Ой, баааатюшкиииии, еще одна Полякова», «Она уже должна быть в моделинге», «Фотомодель прям на все 1000%», «Так профессионально позирует», — пишут комментаторы.
Напомним, что сама Полякова 17 января в Мексике отпраздновала день рождения. Певице исполнилось 36 лет.
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