Шоу-бизнес

"Еще телочка": Оля Полякова в бикини померилась фигурой с дочерью (фото)

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно завершила гастрольный тур «Королева ночи» в США, продолжает радовать поклонников новыми фото с мексиканского курорта.

На сей раз в кадр с поп-дивой попала и ее старшая дочь Мария, блондинка Оля предстала в белом же купальнике, а брюнетка Маша — в зеленом.

«Когда дочь уже с тебя…)))а ты все еще телочка», — иронично подписала Полякова фото.

Поклонники певицы не поскупились на комплименты и маме, и дочке.

«Красотки», «Вам наступают на пятки», «Буду брать с вас пример», — отреагировали они на публикацию.

Ранее фото с мексиканского курорта восхитила певица Настя Каменских, которая с успехом провела серию концертов в Латинской Америке.

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