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"Еще телочка": Оля Полякова в бикини померилась фигурой с дочерью (фото)
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно завершила гастрольный тур «Королева ночи» в США, продолжает радовать поклонников новыми фото с мексиканского курорта.
На сей раз в кадр с поп-дивой попала и ее старшая дочь Мария, блондинка Оля предстала в белом же купальнике, а брюнетка Маша — в зеленом.
«Когда дочь уже с тебя…)))а ты все еще телочка», — иронично подписала Полякова фото.
Поклонники певицы не поскупились на комплименты и маме, и дочке.
«Красотки», «Вам наступают на пятки», «Буду брать с вас пример», — отреагировали они на публикацию.
Ранее фото с мексиканского курорта восхитила певица Настя Каменских, которая с успехом провела серию концертов в Латинской Америке.
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