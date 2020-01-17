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Ох уж эти ноги: Оля Полякова взбудоражила сеть горячими пляжными фото в купальнике
Популярная певица Оля Полякова после гастрольного тура по городам США и Канады отправилась отдыхать в Мексику. В первый же день отпуска звезда опубликовала в Instagram горячие пляжные фото, на которых позирует в желтом купальнике, демонстрируя стройную фигуру и длинные ноги.
Фото Поляковой взбудоражили сеть, подписчики не жалеют комплиментов. «Ох уж эти ноги», «Невероятно красивая», «Богиня», «Просто нереальная фигура», «Идеальная женщина», «Просто Барби», «Фигура шик», — пишут под фото.
Оля также рассказала, что ее отпуск едва не накрылся медным тазом. В Канкун певица добиралась с приключениями. Перед выездом из отеля в Нью-Йорке она обнаружила, что потеряла паспорт, вместе со своей визой и визой дочери Алисы.
«Накрывался мой отпуск в Мексике и моя поездка в Майами, куда я планировала вернуться после отдыха в Канкуне и пробыть там до конца января. Обнаружив это, в полной истерике и слезами на глазах, я собираюсь оставаться в отеле, уже мысленно покупаю билеты домой в Киев и решаю проблемы с восстановлением документов, как пришла в голову мысль, разобраться со всем по дороге в аэропорт», — рассказала Полякова.
Команда артистки подключила к решению вопроса друзей, обратилась за помощью к консулу. Но выяснилось, что в Мексику не нужна виза, достаточно действующего биометрического паспорта, действующей визы в США и Канаду и приглашение из посольства.
«Удивительным образом, в течении получаса нам делают это официальное письмо — на меня и на Алису. Мы как-то это приглашение распечатали на коленке, о котором в Америке знать не знают, меня до последнего не хотели пускать в самолет, а все уже заняли свои места на борту, мы ждали супервайзера, чтобы он дал добро и каким-то образом меня таки пустили», — рассказала о своих злоключениях Полякова.
А на следующий день паспорт Оли нашли в Нью-Йорке. Певица считает, что все с ней приключилось из-за внутреннего желания, мыслей.
«На гастролях в США я очень сильно устала и в какой-то момент сказала фразу: „Мне не нужен никакой отдых, я ничего уже не хочу!“ — И вселенная мне ответила: „Не хочешь — не надо. У тебя больше нет паспорта“. Я поняла свою ошибку сразу и попросила вселенную меня не наказывать, пообещав мыслить в 2020 году только позитивно. А она взяла и повернулась ко мне лицом!», — заключила Полякова.
17 января в Мексике она получает поздравления с днем рождения. Певице исполнилось 36 лет. По традиции Полякова каждый год предпочитает отмечать в новой стране и устраивает костюмированные вечеринки в национальных костюмах страны, в которой отдыхает.
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