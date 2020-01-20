Спорт

Вратарь отбил два пенальти ценой красной карточки: заменивший его защитник парировал третий удар (видео)

Болельщики, посетившие поединок 19-го тура третьего по силе дивизиона чемпионата Турции по футболу между «Ушакспором» и «Велимешеспором» (2:0), стали свидетелями уникального зрелища.

На 90-й минуте встречи арбитр назначил в ворота хозяев поля пенальти. Голкипер «Ушакспора» Эрсин Айдын отразил удар, но, по мнению судьи, сделал это с нарушением правил, за что получил желтую карточку. Рефери попросил перебить 11-метровый удар. Вратарь снова переиграл соперника, и был опять наказан «горчичником» за то, что до удара покинул линию ворот. Голкипера удалили с поля.

После этого судья попросил перебить удар еще раз. В ворота пришлось встать вышедшему на замену защитнику Левенту Агтюгу (на фото с удаленным голкипером), который в итоге парировал пенальти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер сборной Украины Лунин отразил два пенальти в матче Кубка Испании.

Фото IHA

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter