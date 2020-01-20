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"Валюту" продавали килограммами: на Крещение в Полтаве устроили праздник сала (фото)
В этом году на традиционном для Полтавы празднике сала был минимум продавцов, но довольно много покупателей. На Крещение, 19 января, подчеревок в душистых специях продавали по 195 гривен (8 условных единиц). С американской валютой у него был только общий только цвет — темно-зеленый. Это было самое дорогое предложение национального продукта на народном гулянье.
Раскошелиться на полкило украинской «валюты» меня побудили слова пенсионера, который отошел от торговой палатки с увесистым куском соленого сала.
— Деньги сейчас ничего не стоят, — со знанием дела объяснил дед Саша. — А этого сала, за которое я заплатил 160 гривен (тут больше килограмма), мне хватит на месяц. Это же не какая-нибудь колбаса, а натуральный продукт!
Кстати, стоимость домашней колбасы на празднике вообще била рекорды: 265 гривен за килограммовое колечко (и на нее покупателей почти не было). Дороже колбасы был только деликатесный хамон — 425 гривен за кило.
Стоящий передо мной молодой человек, назвавшийся Василием, попросил продавца нарезать тоненько грудинки особой и сальца подкопченного. Вышло приблизительно на сто гривен.
— Вообще я не хожу на рынок за такими продуктами, но сегодня же праздник, — охотно рассказывает Василий. — Посидим с друзьями вечерком. Под водочку закуска что надо!
Модно одетая женщина средних лет долго не могла определиться, что купит, поэтому взяла всего понемногу — на 400 гривен. Тоже по поводу праздника, говорит, захотелось попробовать деликатесов.
— Берут всё, — не отвлекаясь от работы, рассказывает продавец мясных продуктов. — Особым спросом пользуются рулеты из сала с зеленой и красной паприкой, сальтисон, копченые ребра, рульки, сало приваренное, копченое, шпик… За качество своих продуктов мы ручаемся, потому что покупаем товар у селян, которые кормят поросят, как для себя.
Рядом с продавцами сала предприниматели на открытом огне жарили шашлыки и картошку, чуть дальше — магазинные сосиски под различными названиями, которые подавали с соусами и в лаваше.
И люди за неимением особого выбора толпились возле этих точек, от которых шел невероятный аромат, ведь пришли не просто что-то купить, но и отдохнуть.
Свои коррективы в традиционный для Полтавы сало-fest внесла африканская чума свиней, которая вот уже пять лет бушует в Украине. Так, на Полтавщине уничтожали даже диких кабанов. Дороговизна сала объясняется и его дефицитом. (Свиней мясной породы выращивают на промышленных предприятиях, а сальной — только в домашних хозяйствах.) Но, как говорит дед Саша, на сало жалеть денег не стоит. Оно не портится, и много его за раз не съешь.
Впрочем, на настроении тех, кто пришел в воскресенье на Театральную площадь в Полтаве, кризис свиноводческой отрасли никак не отразился. Зимние народные гулянья с песнями, танцами и конкурсами закончились торжественным закрытием центральной городской елки.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в прошлые годы в Полтаве проходили фестивали сала. Так, на одном из праздников полтавчане всего за три часа раскупили полторы тонны свинины.
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