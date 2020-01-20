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Украинагейт: в США выяснили, как в скандале замешан Насиров
В США отследили связи бывшего главного украинского налоговика Романа Насирова с «Украинагейтом». Насирова уличили в финансировании проектов Льва Парнаса, американского бизнесмена с одесскими корнями. Парнас сейчас находится под арестом в Штатах, и американское следствие считает бизнесмена посредником в делах личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с украинскими топ-чиновниками. Полагают, что Парнас был одним из тех, кому поручили искать компромат на политических противников Трампа.
Как выяснило издание The Wall Street Journal, Насиров, еще будучи главой фискальной службы Украины, побывал на курорте Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Там, как утверждают источники агентства, Насирову и Парнасу удалось пообщаться с Трампом, что было зафиксировано на видео. Кроме того, Насиров по просьбе Парнаса предоставил заем в размере 10 миллионов долларов на проекты в сфере недвижимости.
Инвестиции Насирова, как позже выяснилось, себя не оправдали. Между Парнасом и застройщиком возник конфликт, и судебный спор все еще на завершен.
Напомним, ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани признал, что получал крупные суммы от арестованных бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана.
Лев Парнас в своем интервью заявил, что Трамп лжет, когда говорит, что не знаком с ним. По словам бизнесмена, с Трампом они не друзья, но провели немало совещаний и встреч.
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