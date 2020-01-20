Происшествия

Дело о хищениях в Запорожском аэропорту: в ходе обысков изъяты важные документы и миллион наличными

В Запорожье сообщили о подозрении бывшему руководителю коммунального предприятия «Международный аэропорт «Запорожье», который, по версии прокуратуры, причинил ущерб предприятию на сумму более 1,5 млн гривен. Напомним, на прошлой неделе СБУ проводила обыски на предприятии.

По информации пресс-службы Офиса генпрокурора, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве относительно вероятного служебного подлога, злоупотребления служебным положением и растраты бюджетных средств, выделенных на реконструкцию КП «Международный аэропорт «Запорожье».

Результатом санкционированных обысков, проведенных в помещениях аэропорта, на подрядных организациях, а также по месту проживания должностных лиц в Запорожье, Киеве и Киевской области, стало изъятие документов, а также денежных средств в размере более 1 млн гривен.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о скандальной реконструкции международного аэропорта «Полтава», на которую было потрачено 70,5 млн гривен из областного бюджета. После того, как из аэропорта отправили первый чартер (это произошло еще в марте), его снова …закрыли на ремонт.

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