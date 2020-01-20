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Происшествия

Под Киевом расстреляли выпивох, справлявших нужду на детской площадке (фото)

15:48 20 января 2020 726
Пистолет
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом, в поселке городского типа Коцюбинское, местный житель подстрелил одного из выпивох, которые пили спиртное на детской площадке и там же справляли нужду. Ранее в столице хулиганы прокололи колеса у трех десятков автомобилей.

Как сообщают в полиции Киевской области, в Коцюбинском житель дома, расположенного рядом с детской площадкой, вышел на улицу и сделал замечание «отдыхавшим» мужчинам. Последние на замечание не отреагировали и стали ему угрожать. В ответ местный житель, предупредив, что у него есть травматический пистолет, выстрелил в воздух, а его оппоненты полезли в драку.

«Обороняясь, мужчина несколько раз выстрелил в сторону нарушителей и ранил одного из них в ногу, второй нападавший скрылся. На месте происшествия полиция изъяла устройство для отстрела резиновыми пулями „Форт“ и разрешительные документы», — говорится в сообщении.

Сотрудники Ирпенского отдела полиции задержали одного из двоих мужчин, распивавших спиртное, место нахождения второго выясняется. В полиции решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве пьяный мужчина, оказывая сопротивление полиции, сломал палец патрульному.

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