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В Киеве пьяный хулиган сломал палец полицейскому
В центре Киева пьяный мужчина, оказывая сопротивления полицейским, сломал одному из патрульных палец. Ранее в Харькове мужчина взял в заложники женщину с ребенком и ранил полицейского.
Как сообщают в столичной полиции, на спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который стоит на проезжей части проспекта Валерия Лобановского и мешает движению транспорта.
Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, патрульные, прибывшие по вызову, увидели пьяного мужчину, который агрессивно себя вел: «Для составления протокола за пребывание в общественном месте в пьяном виде сотрудники патрульной полиции приняли решение об административном задержании фигуранта. Правонарушитель начал сопротивляться, толкал полицейских. В результате во время задержания один из правоохранителей получил телесные повреждения — у него сломан палец на руке».
Задержанный оказался 40-летним уроженцем Харьковской области. Ему сообщено о подозрении — полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей). Суд отправил задержанного под ночной домашний арест. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Хотяновка под Киевом бойцы спецподразделение КОРД застрелили преступника, который оказал вооруженное сопротивление правоохранителям. Ранее гражданин Грузии в Киеве на Оболони стрелял в спецназовцев.
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