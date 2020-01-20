Перенос аэропорта «Киев» и новые линии метро: обнародован план развития столицы на 20 лет

Украина

В Киеве представили новый генплан развития города, который разрабатывали по рекомендациям иностранных специалистов и по принципам развития европейских мегаполисов. Генплан не обновлялся более 20 лет, а определяет он направления на ближайшие годы и на 20-летнюю перспективу. Это касается, в частности, строительства социальных объектов, создания зеленых зон, инженерных сетей и, конечно же, объектов транспортной инфраструктуры.

Так, генпланом предусматривается развитие общественного пассажирского транспорта как приоритетного вида перевозок в городе. В столице появятся новые троллейбусные, автобусные и трамвайные линии, реконструируют старые и некоторые сократят.

Перенесут ли аэропорт «Киев»? Такая тема обсуждалась в соцсетях после того, как обнародовали генплан развития столицы. Место в Жулянах по-прежнему останется за аэропортом, убедил издание ragmatika. media руководитель КО «Киевгенплан» Сергей Броневицкий. По крайней мере в ближайшие 20 лет ничего не изменится. Хотя в долгосрочной перспективе предусматривается перенос аэропорта в Гостомель или Рославичи, но до 2040 года это не должно случиться. Правда, планы могут измениться, если появится инвестор, который за свой счет перенесет взлетные площадки в другое место и создаст соответствующую инфраструктуру. Все же специалисты считают размещение аэропорта в центре мегаполиса неудачным и небезопасным.

По мнению Сергея Броневицкого, территория аэропорта (а это 300 га) инвестиционно привлекательна для жилой застройки. А запланированная ветка метро с Троещины проходит именно возле этого объекта.

В то же время на странице генплана в Facebook указано, что в Киеве намерены развивать и продолжать существующие линии метро, строить следующие — четвертую (Подольско-Вигуровскую) и пятую. В ближайшие семь лет планируется построить 16,4 километра линий и 14 станций, а именно:

- на Святошинско-Броварской линии — продолжить линию от станции «Академгородок» в направлении ж/д станции «Новобеличи»;

- на Оболонско-Теремковской линии — создать ответвление от станции «Ипподром» вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко;

- на Сырецко-Печерской линии — «шагать» от станции «Сырец» на северо-запад в сторону жилмассива Виноградарь, открыть «законсервированную» станцию «Львовская брама»;

- на Подольско-Воскресенской линии — построить линию от станции «Глыбочицкая» до станции «Радужная».

Предусматривается также строительство и введение в эксплуатацию следующих объектов:

- на Святошинско-Броварской линии на станции «Вокзальная» появится второй вход/выход;

- на Сырецко-Печерской линии — введут вторую очередь электродепо «Харьковское» и новое — «Виноградарь».

- между станциями «Золотые ворота» и «Театральная» будет второй пересадочный узел.

Пока идут разговоры о строительстве метро на Троещину, не прекращаются работы на Подольско-Воскресенском мосту. Как сообщил столичный городской голова на своей странице в Facebook, после демонтажа верхней части временных опор (они удерживали арку) на очереди новый этап — установка натяжных тросов. Их задача — обеспечивать надежность конструкций моста, рассчитанных на автомобильное сообщение и линию метро. 68 тросов должны поставить из Германии. Первую партию получили и в мае их начнут монтировать. Пока ведутся подготовительные работы. Со временем полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост «станет на место».

На Подольско-Воскресенском мосту — самом большом арочном мостовом переходе в Европе — обустроят шесть транспортных полос и две ж/д колеи для будущего метро (на нижнем ярусе), уложат трубопровод. На Рыбальском полуострове почти достроили эстакаду, левоповоротный съезд на Набережно-Рыбальскую, эстакады на Трухановом острове и в урочище Горбачиха, мост через Десенку. Сегодня строится заезд с улицы Набережно-Крещатикской (в районе Верхнего и Нижнего Валов), участка от дамбы Русановских садов до нового путепровода через ж/д пути на левом берегу. Продолжается строительство самого путепровода на участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой. В конце 2020-го планируется открыть автомобильное сообщение на Подольско-Воскресенском мосту (с пропускной способностью 60 тысяч авто в сутки), а далее будет метро. Длина моста — более 10 километров, город полностью финансирует проект. На этот год предусмотрено выделить около 3 миллиардов гривен.

Метро на Троещину — далеко идущие планы, а вот завершение строительства станций подземки на Виноградарь, которые уже в работе, откладывается. Сроки по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена и пуску новых станций отложили на год. На линии, ведущей на Виноградарь, планировали открыть две станции — «Проспект Правды» и «Мостицкую».

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