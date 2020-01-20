Украина

И.о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подтвердила назначение адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова своим заместителем. Мотивы своего решения она изложила в официальном видеообращении.

«Как только мы начали придерживаться требований закона, формировать состав по расследованию дел Майдана из независимых следователей, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали ход расследования громких дел, появилась волна грязи», — сказала Венедиктова, подчеркнув, что Бабиков стал победителем кадрового конкурса и прошел спецпроверку.

Подразделение, которое расследует дела Майдана, подчиняется исключительно директору ГБР, — отметила и.о. директора Бюро, подчеркнув, что вверенный ей правоохранительный орган «не играет в политику и его задание — навести порядок».

Напомним, ранее адвокаты и родственники Небесной сотни обратились к главе ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой отстранить Александра Буряка от должности руководителя отдела, расследующего «дела Майдана».

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