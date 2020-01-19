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"Адвоката Януковича" назначат куратором следствия по "делам Майдана": родственники погибших возмущены

8:06 19 января 2020 26
стена памяти
Инф. «ФАКТОВ»

Родственников Небесной Сотни возмутили слухи о том, что заместителем председателя ГБР, который будет руководить расследованием преступлений на Майдане, собираются назначить Александра Бабикова, работавшего в юридической фирме Aver Lex, которая защищала экс-президента Виктора Януковича. Ранее адвокаты и родственники Небесной сотни обратились к главе ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой отстранить Александра Буряка от должности руководителя отдела, расследующего «дела Майдана».

Как сообщает «Голос Америки», информацию о возможном назначении Бабикова подтвердила глава ГБР Ирина Венедиктова во время встречи с родственниками погибших на Майдане.

Издание сообщает, что семьи Небесной сотни выражают недоверие Бабикову и требуют в результате прозрачного конкурса выбрать человека, которому будет доверять общество.

По словам адвоката семей Небесной Сотни Евгении Закревской, в данной ситуации возникает прямой конфликт интересов, так как адвокат, который будет руководить следователями по «делам Майдана» связан позицией, которую он отстаивал, защищая экс-президента Януковича.

В то же время, в ГБР не усматривают препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана. По словам Ирины Венедиктовой, конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. В случае рекомендации конкурсной комиссии и при условии прохождения спецпроверки он будет назначен.

Владимир Голоднюк, который потерял на Майдане 19-летнего сына, напомнил об обещании президента Владимира Зеленского ускорить расследование. По его мнению, назначать адвоката Януковича ответственным за расследование расстрелов на Майдане — это надругательство над памятью погибших.

Напомним, ранее расследованием преступлений на Майдане во время Революции Достоинства занимался департамент в Генпрокуратуре. Во время реформы из Генпрокуратуры уволили Сергея Горбатюка, который руководил расследованием преступлений на Майдане.

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