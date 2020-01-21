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Украина

Обстрелы не прекращаются: ВСУ понесли потери на Донбассе

8:25 21 января 2020 69
Обострение на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 20 января погиб еще один украинский военный. Напомним, накануне побратимы показали фото младшего сержанта ОМБР имени Черных Запорожцев, который погиб на передовой 19 января.

Еще один украинский боец получил ранение, говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

За сутки вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, в т. ч. на Луганщине, в районе населенного пункта Ореховое применили запрещенные 120 мм минометы (всего было выпущено 17 мин).

Тем временем на Приазовье противник пустил в ход ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также боевики использовали стрелковое оружие.

С начала суток 21 января оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном обострении ситуации на Донбассе — в результате масштабного минометного обстрела наших укреплений в районе Золотого были ранены 8 военнослужащих 72 бригады ВСУ. Не допустить потерь бойцов удалось чудом.

Сдавать кровь для раненых украинских бойцов в киевский госпиталь пришел даже бывший политзаключенный Олег Сенцов.

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