21 января 2020

(История 984-я). Было холодное туманное северное утро. Дирижабль «'Италия'', во главе команды которого был прославленный дирижаблестроитель и исследователь Арктики генерал Умберто Нобиле, приближался к Северному полюсу. Это была их третья попытка достичь заветной точки полёта. Две предыдущие попытки в силу разных обстоятельств заканчивались неудачно. Но в этот раз всё, наконец-то, получилось. Снизившись до 100 метров прямо над Северным полюсом, члены экспедиции сбросили на лёд три флага — норвежский, американский и итальянский, а также деревянный крест, лично врученный им в Риме папой Пием XI. Через два с половиной часа, позволивших обследовать территорию с воздуха, «'Италия'' вновь набрала высоту и направилась в сторону Аляски.

«'Италия'', достигавшая в длину почти ста метров, оснащённая новейшими двигателями «'Майбах'', была самым совершенным на то время воздушным кораблём полужёсткой системы. По своим характеристикам она даже превосходила дирижабль «'Норвегия'', на котором в 1926 году Умберто Нобиле в качестве конструктора и пилота участвовал в первой экспедиции на Северный полюс, возглавляемой Раулем Амундсеном. Та экспедиция принесла Нобиле славу первооткрывателя, звание генерала, полученное из рук диктатора Муссолини, и… конфликт с Амундсеном, считавшим себя первообладателем чести достижения Северного полюса. Как бы то ни было, во второй экспедиции славу нового успеха генералу Нобиле не приходилось уже делить ни с кем.

Правда, и вся ответственность за то, что произошло в день достижения его экспедицией Северного полюса теперь ложилась только на его плечи. Встречный ветер усилился. Оболочка дирижабля быстро обледенела, из-за чего скорость полёта резко снизилась. «'Италия'' отклонилась от заданного курса, но экипаж об этом не знал… Утром началось стремительное падение корабля. При ударе о льдины генерала Нобиле и ещё девять участников экспедиции выбросило за борт, а унесённый сильным ветром дирижабль с оставшимися людьми исчез в тумане. Почти у всех, кто остался в живых, были переломы. Их спасло только то, что на лёд при ударе выпала и большая часть арктического снаряжения, и большой запас еды. Кроме того, им вскоре удалось убить белого медведя, мясо которого тоже пошло в пищу.

Операция по спасению экспедиции генерала Нобиле продолжалась несколько месяцев. В ней участвовали почти 1500 специалистов из разных стран, а также 21 самолёт и 18 кораблей, приспособленных к плаванию в арктических водах. Принимавший участие в этой операции Амундсен погиб, как, впрочем, и десятки других спасателей, навсегда оставшихся в снежных заносах Севера. Решающую роль в спасении Нобиле, а также его любимой собаки, с которой он никогда не расставался, и оставшихся в живых членов экспедиции сыграл советский ледокол «'Красин'', вовремя подоспевший им на помощь…

Сегодня во многих странах отмечается 135-летие Умберто Нобиле, родившегося 21 января 1885 года в Италии и ставшим там национальным героем. Правда, не для всех соотечественников. Некоторые до сих пор обвиняют его в сотрудничестве с Муссолини и в том, что трагедия со знаменитым дирижаблем произошла по вине самого генерала…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

