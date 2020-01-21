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Происшествия

Прошел Иловайский котел: появились новые данные о застреленном под Киевом ветеране АТО

11:33 21 января 2020 58
Дуло ружья
Инф. «ФАКТОВ»

Застреленный в результате бытового конфликта на Киевщине 47-летний ветеран АТО Иван Иваненко, тело которого полицейские обнаружили при досмотре старого УАЗа, в 2014 году прошел Иловайский котел, а на фронт отправился добровольцем.

Под Иловайском его взяли в плен, однако затем его освободили и он вернулся домой, в село Леоновку под Киевом.

Мать погибшего в интервью ТСН рассказала, что не понимает, как начался конфликт, который стоил жизни сыну, однако призналась, что чувствовала недоброе.

«Они купались! Я его просила, как чувствовала, не уходи, сынок», — сказала она журналистам.

Соседи говорят о погибшем тепло.

«Всем помогал, хороший человек был. После АТО немного на нервах, но все равно добрый человек», — сообщила одна из соседок.

Водитель авто, в котором обнаружили тело военного, находился в нетрезвом состоянии. Он признался, что убил своего товарища из охотничьего оружия, тело оставил на заднем сиденье и вроде бы вез в полицию.

Оружие, из которого был произведен роковой выстрел, не было зарегистрировано. В настоящее время оно изъято для экспертизы.

Подозреваемый в убийстве также оказался участником АТО, жителем соседнего села Феневичи.

Ранее «ФАКТЫ» назвали причину ссоры двух ветеранов АТО. Оказывается, между двумя мужчинами разгорелся нешуточный спор о политике, сообщил «ФАКТАМ» пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович.

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