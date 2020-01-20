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Поспорили из-за политики: стала известна причина расстрела ветерана АТО под Киевом
Стала известна причина ссоры, из-за которой под Киевом застрелили 47-летнего ветерана АТО. Оказывается, что между двумя мужчинами разгорелся нешуточный спор о политике. Об этом «ФАКТАМ» рассказал пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович.
— И 49-летний подозреваемый, и его жертва — оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен — Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно, — рассказал «ФАКТАМ» Николай Жукович.
Напомним, инцидент произошел 20 января рано утром. В районе поселка Иванков Киевской области, патрульные остановили автомобиль УАЗ за нарушение правил дорожного движения. При осмотре автомобиля, правоохранители обнаружили на заднем сиденье труп мужчины. Подозреваемый сразу же признался в том, что это именно он застрелил своего пассажира, но направлялся с телом убитого в районное управление полиции, чтобы сдаться. Кстати, охотничье ружье, из которого был проведен роковой выстрел, не зарегистрировано.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
Сутками ранее в Киеве был убит еще один участник боевых действий на Донбассе. Тело 32-летнего ветерана АТО из Одессы было обнаружено на столичной Оболони возле входа в кафе на улице Николая Юнкерова. По свидетельству работников кафе, примерно в два часа ночи к ним в дверь постучался окровавленный мужчина. Он сообщил, что на него напали, и лег прямо на асфальт перед входом. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины. У убитого было ножевое ранение в области сонной артерии. Рядом с телом убитого был обнаружен складной нож.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве к 13 годам лишения свободы приговорили убийцу ветерана АТО. Напомним, военный заступился за своего сына — уличного музыканта, однако его оппонент жестоко зарезал ветерана.
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