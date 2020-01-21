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Зеленский выступит в Давосе со спецзаявлением: появились первые детали
Офис президента Украины подтвердил его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 22 января. Напомним, украинская делегация в Давосе будет довольно многочисленной, в частности, в Швейцарию отправляются около 30 народных депутатов как от фракции большинства, так и из оппозиционных фракций.
Заявление главы украинского государства будет непродолжительным — рассчитано на полчаса. Оно начнется ориентировочно в 16:15 по швейцарскому времени (17:15 по Киеву).
Отметим, что гостями Давоса-2020 станут также президент США Дональд Трамп, а также миллиардеры Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос.
В команде украинского президента уверяют, что финансировать поездку из государственного бюджета не будут.
После Швейцарии, как сообщили в Офисе, Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом.
Главной целью заявлено его участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Программой визита также предусмотрены переговоры президента Украины с руководством государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.
Напомним, ранее президент Зеленский рассказал о своих еврейских корнях.
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