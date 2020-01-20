Украина

Стало известно, кто вместе с Зеленским едет на форум в Давос

Во вторник, 21 января, в швейцарском Давосе открывается юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, на который съезжаются сильные мира сего: лидеры стран, могущественные политики, миллиардеры, гуру экономики и успешные стратеги. Ожидается, что в нынешнем форуме примут участие миллиардеры Билл Гейтс, которого в математической игре обыграла супруга Мелинда, Марк Цукерберг, Джордж Сорос. Планирует приехать в Давос президент США. Украину же на Всемирном экономическом форуме представит президент Владимир Зеленский. По данным его офиса, глава государства намерен провести ряд встреч с участниками форума, а также выступить на данном мероприятии. В Давосе также будет находиться премьер-министр Алексей Гончарук и министр иностранных дел Вадим Пристайко, который не стал раскрывать детали поездки президента в Оман.

Компанию руководителям государства в Швейцарии составят более 20 украинских нардепов. Как стало известно из сообщения пресс-службы «Слуги народа», места в гостиницах Давоса забронированы для 17 парламентариев монобольшинства: главе фракции Давиду Арахамии, первому заму Александру Корниенко, заму Евгении Кравчук, депутатам Дмитрию Налухе, Святославу Юрашу, Елизавете Ясько и другим.

По собственной инициативе в Давос отправляются и нардепы из фракции «Голос», в частности, Ярослав Юрчишин, Юлия Клименко, Ярослав Железняк и другие. Также во Всемирном экономическом форуме примет участие представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и миллиардер Вадим Новинский. Традиционно Украинский ланч в Давосе устраивает еще один крупный бизнесмен Виктор Пинчук.

Форум в Давосе продлится до 24 января.



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