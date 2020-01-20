- 16:47 В аэропортах Украины прошли концерты-реквиемы в память о погибших "киборгах"
- 16:24 На Днепропетровщине пожизненный срок дали педофилу, убившему 8-летнего ребенка во время изнасилования
- 16:22 Сенцов сдал кровь для раненных бойцов ВСУ и призвал в сети последовать его примеру
- 16:20 Четверо нардепов установили в Раде рекорд по прогулам
- 16:17 Вопреки слухам: Вера Брежнева показала семейную идиллию в Италии
- 16:04 Стало известно, кто вместе с Зеленским едет на форум в Давос
- 15:58 «Динамо» – «Нефтчи» — 2:0: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 15:49 Понадобилась святая вода: мужа и дочь Заворотнюк заметили в храме
- 15:48 Под Киевом расстреляли выпивох, справлявших нужду на детской площадке
- 15:44 Дело Гандзюк: после масштабных обысков в Херсоне начались аресты
- 15:43 Громкий кокаиновый скандал с Бочкаревой закончился "пшиком"
- 15:37 В Киеве 21 января льготники могут бесплатно посетить фестиваль гигантских фонарей
Стало известно, кто вместе с Зеленским едет на форум в Давос
Во вторник, 21 января, в швейцарском Давосе открывается юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, на который съезжаются сильные мира сего: лидеры стран, могущественные политики, миллиардеры, гуру экономики и успешные стратеги. Ожидается, что в нынешнем форуме примут участие миллиардеры Билл Гейтс, которого в математической игре обыграла супруга Мелинда, Марк Цукерберг, Джордж Сорос. Планирует приехать в Давос президент США. Украину же на Всемирном экономическом форуме представит президент Владимир Зеленский. По данным его офиса, глава государства намерен провести ряд встреч с участниками форума, а также выступить на данном мероприятии. В Давосе также будет находиться премьер-министр Алексей Гончарук и министр иностранных дел Вадим Пристайко, который не стал раскрывать детали поездки президента в Оман.
Компанию руководителям государства в Швейцарии составят более 20 украинских нардепов. Как стало известно из сообщения пресс-службы «Слуги народа», места в гостиницах Давоса забронированы для 17 парламентариев монобольшинства: главе фракции Давиду Арахамии, первому заму Александру Корниенко, заму Евгении Кравчук, депутатам Дмитрию Налухе, Святославу Юрашу, Елизавете Ясько и другим.
По собственной инициативе в Давос отправляются и нардепы из фракции «Голос», в частности, Ярослав Юрчишин, Юлия Клименко, Ярослав Железняк и другие. Также во Всемирном экономическом форуме примет участие представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и миллиардер Вадим Новинский. Традиционно Украинский ланч в Давосе устраивает еще один крупный бизнесмен Виктор Пинчук.
Форум в Давосе продлится до 24 января.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!