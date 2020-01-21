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Жуткий холод в купе: сеть возмутили условия в поезде "Укрзалізниці" (фото)
Пассажирка поезда сообщением Бердянск — Киев пожаловалась, что температура воздуха в одном из вагонов была «равносильна уличной», а окно в купе заклеено скотчем. Напомним, что «Укрзалізниця» планирует поднять тарифы на пассажирские и грузовые перевозки.
Свой пост Алина Союнова опубликовала в социальных сетях в группе «Brd24 Бердянск», пожаловавшись на условия в 10 купейном вагоне поезда 116.
Под этим постом интернет-пользователи оставили массу комментариев, в которых рассказывали о своем опыте поездок и не всегда он был печален. А автору поста советовали жаловаться на ненадлежащие условия в вагоне.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Госбюро расследований занялось проверкой руководства госпредприятия «Укрзалізниця», которое получает крайне высокие зарплаты.
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