Украина

Стало известно о планах "Укрзалізниці" повысить цены на билеты в 2020 году: насколько вырастут тарифы

В проекте финансового плана на 2020 год, который представила «Укрзалізниця», запланирована индексация тарифов на пассажирские перевозки. Ранее компания оказалась замешана в скандале из-за проводников поезда «Ворохта-Киев».

Как сообщает ЦТС, в проекте финплана УЗ предусмотрена ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки на 2%, — начинается с 1 марта 2020 года. В итоге в декабре 2020 года тариф на пассажирские перевозки будет на 22% больше, чем в январе того же года. По грузоперевозкам в проекте планируется индексация вагонной составляющей (с 01.03. на 2,5%, с 01.06, 01.09 и 01.12 — по 2%).

Также в ближайшее время Мининфраструктуры Украины может рассмотреть целесообразность дальнейшей работы руководителя АО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова.

«По „Укрзализныце“ премьер-министр уже дал оценку, что есть много замечаний как к тому, что происходило внутри, так и к управлению», — сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что на новогодние праздники «Укрзалізниця» запустила дополнительные поезда.

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