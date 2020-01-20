ГБР проверит «Укрзалізницю» из-за запредельных зарплат топ-руководства

Украина

«Укрзалізниця» оказалась в центре расследования из-за крайне высоких зарплат своего руководства. Делом занимается Государственное бюро расследований. Речь идет о зарплатах председателя правления «Укрзалізниці» Евгения Кравцова и главы наблюдательного совета Шевки Аджунера.

О начавшемся расследовании сообщил Telegram-канал ZEbro News Ukraine. По его сведениям, будут проверены основания для начисления завышенных зарплат руководству «Укрзалізниці» и для оплаты компанией элитного отдыха своему топ-менеджменту. Также предстоит проверить наличие признаков использования служебного положения в корыстных целях.

Официально ГБР уголовное производство не комментировало.

Напомним, ранее председатель правления «Укрзалізниці» Кравцов объявил, что в начале 2020 года намерен покинуть должность. Что касается доходов Кравцова, то, по его словам, контракт с ним подписали в начале 2018 года, а средняя зарплата составляла 570 тыс. гривен в месяц.

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