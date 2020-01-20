24.11 / 24.40 26.65 / 27.10
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ГБР проверит «Укрзалізницю» из-за запредельных зарплат топ-руководства

10:40 20 января 2020 108
укрзалізниця
Инф. «ФАКТОВ»

«Укрзалізниця» оказалась в центре расследования из-за крайне высоких зарплат своего руководства. Делом занимается Государственное бюро расследований. Речь идет о зарплатах председателя правления «Укрзалізниці» Евгения Кравцова и главы наблюдательного совета Шевки Аджунера.

О начавшемся расследовании сообщил Telegram-канал ZEbro News Ukraine. По его сведениям, будут проверены основания для начисления завышенных зарплат руководству «Укрзалізниці» и для оплаты компанией элитного отдыха своему топ-менеджменту. Также предстоит проверить наличие признаков использования служебного положения в корыстных целях.

Официально ГБР уголовное производство не комментировало.

Напомним, ранее председатель правления «Укрзалізниці» Кравцов объявил, что в начале 2020 года намерен покинуть должность. Что касается доходов Кравцова, то, по его словам, контракт с ним подписали в начале 2018 года, а средняя зарплата составляла 570 тыс. гривен в месяц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

мужчина

В Запорожье таксист жестко наказал пассажира, отказавшегося платить за проезд (видео)

пенсии

Задержки в выплате пенсий начнутся в марте, — экс-министр Рева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер