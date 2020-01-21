Стало известно о новых жертвах коронавируса

Мир

В Китае подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в восточной провинции Чжэцзян. Тем временем в Ухане, который стал эпицентром эпидемии и расположен к западу, скончались уже 6 человек.

Как сообщил мэр города в комментарии Reuters, в больницах находятся 227 человек, в организмах которых обнаружили вирус.

На данный момент эффективного лечения от нового заболевания не существует, все решает вопрос иммунитета конкретного человека.

Напомним, китайские ученые подтвердили, что как минимум двое из заболевших подхватили вирус от другого человека, а это означает, что он может передаваться воздушно-капельным путем.

Количество зараженных вирусом граждан Китая по неофициальным данным по состоянию на 20 января достигала 1700. Заболевание уже вырвалось за пределы страны — случаи заражения новым вирусом были подтверждены в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Предложить варианты борьбы с заболеванием должны эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые 22 января соберутся на экстренный форум.

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