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Коронавирус стал еще опаснее: китайские медики выступили с заявлением

10:15 21 января 2020 840
Вспышка заболевания
Инф. «ФАКТОВ»

В Китае, где увеличивается количество жертв неизвестного коронавируса (в настоящее время их уже четыре), подтвердили, что как минимум двое заболевших подхватили вирус от человека. С соответствующим заявлением выступила Национальная комиссия по вопросам охраны здоровья КНР, сообщает BBC.

Количество зараженных вирусом граждан Китая только по официальным данным составляет 218 человек, а по неофициальным данным эта цифра достигает 1700.

Вспышку связывают с рынком морепродуктов в Ухане, поскольку, по официальным данным, все инфицированные или жили в Ухане, или посещали его.

Кроме Китая, случаи заражения новым вирусом были подтверждены также в Таиланде, Японии и Южной Корее.

В среду, 22 января, эксперты Всемирной организации здоровья соберутся на экстренное заседание, где будут решать, может ли новый тип коронавируса представлять угрозу для международной безопасности.

А тем временем в Украине зарегистрировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А. Вирус выявлен на промышленном предприятии «Хутор» в Винницкой области, сообщили в Госпотребслужбе.

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