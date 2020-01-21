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Коронавирус стал еще опаснее: китайские медики выступили с заявлением
В Китае, где увеличивается количество жертв неизвестного коронавируса (в настоящее время их уже четыре), подтвердили, что как минимум двое заболевших подхватили вирус от человека. С соответствующим заявлением выступила Национальная комиссия по вопросам охраны здоровья КНР, сообщает BBC.
Количество зараженных вирусом граждан Китая только по официальным данным составляет 218 человек, а по неофициальным данным эта цифра достигает 1700.
Вспышку связывают с рынком морепродуктов в Ухане, поскольку, по официальным данным, все инфицированные или жили в Ухане, или посещали его.
Кроме Китая, случаи заражения новым вирусом были подтверждены также в Таиланде, Японии и Южной Корее.
В среду, 22 января, эксперты Всемирной организации здоровья соберутся на экстренное заседание, где будут решать, может ли новый тип коронавируса представлять угрозу для международной безопасности.
А тем временем в Украине зарегистрировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А. Вирус выявлен на промышленном предприятии «Хутор» в Винницкой области, сообщили в Госпотребслужбе.
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