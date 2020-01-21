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Испанский суд признал инвестиции Степана Черновецкого законными
Испанские власти признали, что инвестиции Степана Черновецкого в страну и его деятельность в Испании были законными.
Об этом Степан Черновецкий, глава инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group, заявил в интервью изданию Фокус.
По его словам, речь идет не о деле против него, а о предварительном расследовании, которое велось с 2014 года.
«Строго говоря, это было даже не дело, а так называемое предварительное расследование. Обвинения не было, а вот на чем строилась вся эта история, — загадка. Ничего конкретного, одни подозрения», — заявил бизнесмен.
Черновецкий подчеркнул, что полиция подозревала его в покупке дома в окрестностях Барселоны на деньги, полученные незаконным путем. Однако бизнесмен утверждает, что этот дом он не покупал, а только арендовал на летний период.
«Это хороший пример того, как подошла к делу полиция в Испании. Во-первых, этот дом я арендовал, у меня нет и не было своего дома в Испании, во-вторых, речь идет об инвестициях в бизнес, в-третьих, все деньги имеют законное происхождение. Насколько я понимаю, когда меня задерживали, суд не владел информацией, что я продал банк (Правэкс Банк был продан в 2008 году итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo за $ 750 млн. — Ред.) за сотни миллионов долларов. Я знаю об этом деле три с половиной года, само оно длится еще дольше, а следствие не озвучило никаких даже предположений, какими такими якобы криминальными путями были получены средства для инвестиций в Испанию», — сказал Степан Черновецкий.
Он отметил, что задержание произошло в 2016 году, а само предварительное расследование велось с 2014 года.
По словам Черновецкого, эта история негативно отразилась на его бизнесе в самой Испании, однако практически не затронула проекты в Украине и отношения с партнерами и друзьями. Степан Черновецкий живет и ведет бизнес в Украине — ему принадлежит инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group, которая инвестирует в IТ в Украине и в мире.
Напомним, в 2016 году главу CIG Степана Черновецкого задержали в Испании по подозрению в незаконной деятельности и отмывании денег. Но вскоре Степан Черновецкий был освобожден безо всяких ограничений, а в конце 2019 года дело закрыли.
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