«200 скорых для Украины»: спасение в критической ситуации

Пресс-релиз

Наступившие холода и без того добавили работы ужгородским медикам. С ухудшением погоды количество ДТП стремительно возрастает, а пострадавших приходится реанимировать даже на месте аварии. А тут еще период ОРВИ и гриппа — так что работать приходится на износ.

«Под вечер с семейным врачом практически не свяжешься. Остается вызывать „скорую“, так что зимой за смену выезжаем 16−18 раз», — говорит врач бригады скорой помощи Андрей Семедий.

Машина, на которой работает Андрей, самая новая в местном автопарке. Ее ужгородские медики получили благодаря проекту «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова.

«Когда пациенты попадают в салон впервые, то спрашивают: где я, это уже больница? Вот, например, кислородные баллоны, потому можем помогать пострадавшим на пожарах или при отравлениях угарным газом», — добавляет Андрей.

Новая скорая по своему оснащению — настоящая палата интенсивной терапии на колесах, где спасают жизни даже в критических ситуациях.

«Пациенту 82 года, потерял сознание и открылось кровотечение. Прямо в машине ему стабилизировали состояние, интубировали и провели санацию дыхательных путей», — рассказывает Андрей Семедий об одном из таких случаев.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

«Спасибо Вам за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта — передачу 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и душой. Ведь жизнь и здоровье людей — самое ценное. Жизнь и здоровье детей — бесценно», — отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов — единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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