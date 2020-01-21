Вспышка коронавируса в Китае: украинское посольство обнародовало рекомендации

Мир

Стремительное распространение смертельно опасного коронавируса, впервые диагностированного в китайском Ухане, заставили власти Китая обнародовать обязательные для выполнения гражданами рекомендации.

В их числе — обязательность проветривания помещений, обеспечение личной защиты от переохлаждения, частое мытье рук, соблюдение других правил личной гигиены, занятие физическими упражнениями. Также стоит по возможности избегать публичных мест (скопления большого количества людей в одном месте).

«Надевайте респиратор для уменьшения распространения микробов. Если у вас лихорадка или симптомы инфекции, необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение», — говорится в официальных рекомендациях.

Напомним, болезнь начинается с высокой температуры и кашля, который быстро перерастает в пневмонию. Рентген грудной клетки показывает инфильтраты в легких. Приступы кашля часто настолько сильные, что доходят до удушья.

В соответствии с официально подтвержденными данными, только в Китае количество инфицированных новым коронавирусом приблизилось к 300. Погибли четверо пациентов.

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