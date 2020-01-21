Быстро распространяется: что известно о смертельном "китайском" вирусе

Здоровье и медицина



Врачи бьют тревогу: неизвестный вирус, вызывающий тяжелую пневмонию, вышел за пределы Китая. Зарегистрировано три случая заболевания вне этой страны: в Японии, Таиланде и Южной Корее. Все заболевшие посещали Китай.

По информации Всемирной организации здравоохранения, основная вспышка заражения новым вирусом произошла на рыбацком рынке в китайском городе Ухань. Заболели около 200 человек, в основном те, кто работал или посещал этот рынок (он был закрыт 1 января 2020 года, когда один больной скончался). 7 января китайские медики выделили у заболевших неизвестный вирус. В последние дни случаи заражения зарегистрированы и в других городах Китая и даже вне этой страны — в Японии, Таиланде и Южной Корее. В общей сложности зафиксировано четыре летальных исхода. В Гонконге, Сингапуре и США введены повышенные меры предосторожности в аэропортах.

«Власти США планируют проводить проверку прибывших в страну как прямыми, так и стыковочными рейсами из Китая, — рассказывает на своей страничке в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская. — Около 100 сотрудников санитарных служб в трех крупнейших аэропортах США — Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анжелеса — будут проверять пассажиров».

Встревожены и власти Израиля. Там планируют размещать прибывших из Китая пассажиров, имеющих подозрительные симптомы, в изоляторы, и некоторое время наблюдать за их состоянием. Болезнь начинается с высокой температуры и кашля, который быстро перерастает в пневмонию. Рентген грудной клетки показывает инфильтраты в легких. Приступы кашля часто настолько сильные, что доходят до удушья.

Смертельный вирус стремительно распространяется: только за выходные количество заразившихся возросло втрое. ВОЗ созывает в среду, 22 января, экстренное совещание. Эксперты организации рекомендуют стандартные меры профилактики: регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, более тщательно и длительно готовить мясные и рыбные блюда.

По словам Голубовской, новый вирус принадлежит к группе коронавирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Строение этих возбудителей напоминает солнечную корону во время затмения. Долгое время считалось, что коронавирусы способны вызвать разве что легкий насморк и першение в горле. Однако в 2002 году в том же Китае возникла вспышка тяжелого инфекционного заболевания — ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром, на английском языке — SARS). Вирус, вызывающий атипичную пневмонию, передавался при близком общении с заболевшим, использовании общей посуды. SARS распространился далеко за пределы Китая, поразив жителей более 35 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Болезнь унесла около 1000 жизней, было официально подтверждено около девяти тысяч случаев заболевания.

Еще через десять лет, в 2012 году, произошла вспышка тяжелой пневмонии в Саудовской Аравии. Возбудитель — коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Этот же вирус в 2015 году вызвал крупную вспышку в Южной Корее, во время которой погиб каждый пятый заболевший.

«Опасность коронавирусов в том, что в начале заболевания возникают симптомы, характерные для многих инфекционных болезней, а это затрудняет своевременную диагностику, — подчеркивает Ольга Голубовская. — Такая ситуация, с одной стороны, представляет смертельную опасность для самого человека, а с другой — способствует тому, что количество заболевших стремительно возрастает, ведь мероприятия по ограничению распространения вируса запаздывают. К сожалению, все заболевания, вызываемые коронавирусами, сопровождаются высокой летальностью — от 30 до 60 процентов. Специфического лечения, как и вакцин, нет».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Украину пришел вирус гриппа, который за два дня может вызвать тяжелую пневмонию. По прогнозам, гриппом переболеют от 4,8 до 6,7 миллиона человек. Возможный пик эпидемии ожидается в последнюю неделю января. Между тем на днях в Украине уже зафиксировали первую в 2020 году смерть от гриппа.

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