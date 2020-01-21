Происшествия

По информации разведки, на временно оккупированной территории Донбасса мирный житель подорвался на минном поле. Ранее в районе Золотого взрывное устройство сработало при наезде грузовика ВСУ.

Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщает, что мирный житель лицо получил тяжелые ранения. Он подорвался на минном поле, которое без предупредительных меток установили саперы 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса боевиков «ЛНР».

Оккупанты продолжают усиливать инженерное оснащение позиций вдоль линии соприкосновения. Для этого боевики применяют противотанковые и противопехотные мины, в том числе те, которые запрещены международными конвенциями. Используются также самодельные взрывные устройства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские военные смогут проводить разминирование с помощью беспилотников, оснащенных специальными датчиками.

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