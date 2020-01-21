24.13 / 24.37 26.65 / 27.06
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Боевики продолжают минировать территорию запрещенными боеприпасами, среди гражданских новые жертвы

15:51 21 января 2020 21
Минное поле
Инф. «ФАКТОВ»

По информации разведки, на временно оккупированной территории Донбасса мирный житель подорвался на минном поле. Ранее в районе Золотого взрывное устройство сработало при наезде грузовика ВСУ.

Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщает, что мирный житель лицо получил тяжелые ранения. Он подорвался на минном поле, которое без предупредительных меток установили саперы 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса боевиков «ЛНР».

Оккупанты продолжают усиливать инженерное оснащение позиций вдоль линии соприкосновения. Для этого боевики применяют противотанковые и противопехотные мины, в том числе те, которые запрещены международными конвенциями. Используются также самодельные взрывные устройства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские военные смогут проводить разминирование с помощью беспилотников, оснащенных специальными датчиками.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Ротвейлер

Ротвейлер едва не загрыз свою хозяйку: подробности шокирующего происшествия в Одессе (фото)

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер