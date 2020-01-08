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В Украине разработали датчики для беспилотников, способные распознавать спрятанные в земле мины (фото)
Разминировать местность теперь можно будет, не подвергая риску жизнь саперов, с помощью дронов. Ранее сообщалось, что боевики создают на Донбассе новые минные заграждения.
АрміяInform сообщает, что специальные магнитометрические датчики для беспилотных аппаратов разработало отечественное предприятие в кооперации с иностранной компанией. Приборы способны обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы.
Датчики монтируются на беспилотный летательный аппарат типа «коптер». При облете на высоте 5−10 метров, приборы определяют местоположение взрывоопасных предметов, а также их контуры.
Начальник управления научных исследований и испытаний вооружения и военной техники Воздушных Сил полковник Юрий Камак заявил, что беспилотник в любое время суток с точностью до сантиметра идентифицирует мины калибра 82 и 120 миллиметров. Информация передается в режиме реального времени либо после возвращения из полетного задания. Во втором случае с помощью таких сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин.
Применение беспилотных аппаратов с такими датчиками безопасно и экономит время на разведку местности.
Ранее сообщалось, что ВСУ не могут проводить разминирование в морозы.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!