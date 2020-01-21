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Стиль жизни

Кто получит неожиданный выигрыш: гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

13:06 22 января 2020 113
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 23 января, — день, когда некоторых людей ждут убытки, незначительные финансовые потери.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможен неожиданный выигрыш. Представители знака могут соблазниться на супружескую измену, которая не принесет никому добра.

Телец

Не исключены небольшие размолвки с коллегами по работе. Не стоит всецело им доверять.

Близнецы

Есть все шансы, что удача улыбнется в личных делах. В общении со старшими родственниками следует избегать скандальных тем.

Рак

Многие Раки в этот день будут не сильны в делах, связанных с финансовой сферой.

Лев

День неплохо подходит для приобщения к спорту или выбора новой диеты. Побалуйте себя походом в кафе, вам это пойдет на пользу.

Дева

Оригинальные идеи Девы могут воплотиться в жизнь, если отнестись к ним капельку серьезней.

Весы

Звезды обещают удачное небольшое приобретение, чей-то визит или романтическое знакомство.

Скорпион

Не исключены размолвки с партнером по отношениям или признаки равнодушия от давней зазнобы.

Стрелец

Стрельцов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег.

Козерог

Козерогам лучше избегать легких интрижек, чтобы не погрязнуть во лжи и обманах, даже если вы не в браке.

Водолей

Не бойтесь смело озвучить ряд необычных идей в диалоге с начальством. Вечером не исключен крупный расход, связанный с бытом.

Рыбы

Вас может раздосадовать инцидент, связанный с представителями власти (закона).

Хорошего вам дня!

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