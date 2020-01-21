Крушение танкера Delfi под Одессой: специалисты предупредили о новой опасности

Украина

Четыре месяца лежит на боку у пирса популярного одесского пляжа «Дельфин» затонувший танкер-бункеровщик Delfi. Его дальнейшая судьба, похоже, мало интересует судовладельца. А вот то, во что могут вылиться последствия данной морской катастрофы, очень тревожит горожан: как с точки зрения экологической, так и практической, ведь не за горами открытие туристического и пляжного сезонов.

Во вторник, 21 января, глава Одесской областной администрации Максим Куцый собрал совещание, пригласив на него специалистов морской отрасли, Госэкоинспекции, спасателей. На рассмотрение губернатор предложил два варианта. Первый: судно могут разрезать, на что потребуется не менее 100 дней и «кругленькая» сумма в 20−25 миллионов гривен. Второй: можно ликвидировать пробоины в корпусе, затем поднять бункеровщик, отбуксировать его на завод и попытаться восстановить. Для такой операции «потребуется месяца полтора».

Пока же чиновники не могут понять, как выдать предписание, обязывающее собственника убрать судно. Как отметил Куцый, «у власти связаны руки». Во всяком случае до тех пор, пока судовладелец официально не откажется от каких-либо действий.

«Есть срок до 15 апреля, в который он должен танкер убрать», — сказал глава ОГА.

Исполняющий обязанности начальника регионального главка ГСЧС Вадим Шуляк заметил, что, «если не выдать предписание на проведение конкретных работ сейчас, то от штормов судно может переломить, а там и до ЧП недалеко».

Не говоря уже о том, что Delfi успел стать достаточно популярным объектом (очень небезопасным!), до которого то и дело добирается любопытствующая молодежь. В любой момент кто-то может пострадать.

На совещании предложили установить предельный срок начала работ — 28 января, после чего предпринимать действия для демонтажа «утопленника» силами государства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что владелец Delfi решил реанимировать затонувшее судно. Как стало известно, для того чтобы поднять бункеровщик и отбуксировать его на судоверфь, потребуется как минимум миллион долларов. По оценкам экспертов, сам танкер в его теперешнем техническом состоянии стоит гораздо меньше.

Что до сложившейся на сегодняшний день ситуации, отмечается, что таковая была вполне предсказуема. Об этом ранее писали и «ФАКТЫ»: «открывается абсолютно четкая перспектива: танкер пролежит до глубокой весны, с каждым днем все больше прирастая „брюхом“ к грунту». В этом плане вспоминают аналогичную историю c буксиром «Параллель», который в ноябре 2019-го потерпел бедствие — также неподалеку от морского торгового порта Южный и также «нашел пристанище» у пирса пляжа «Дельфин».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter