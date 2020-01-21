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Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Седоковой Артем Комаров тайно женился на звезде «Голоса»

18:11 21 января 2020 457
Анна Седокова с сыном
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Бывший возлюбленный Анны Седоковой 27-летний миллионер Артем Комаров, от которого она родила сына Гектора, тайно женился на начинающей певице и модели Евгении Дравиной. 23-летняя красотка 5 декабря родила ему двойню — девочек Марусю и Софию. Тайная свадьба состоялась в конце 2019 года. Это событие новоиспеченные супруги не афишируют. Более того, Евгения, как и ее муж, удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

Известно, что Евгения принимала участие в конкурсе «Мисс Россия», строила карьеру модели и певицы. Она ведет здоровый образ жизни, часто публиковала фото из спортзала.

Напомним, о романе Седоковой и Комарова судачили в 2017 году, когда стало известно о третьей беременности певицы. Анна строила радужные планы и готовилась к свадьбе. Но, когда сыну Гектору исполнилось четыре месяца Седокова и Комаров расстались. О бывшем артистка предпочитала не распространяться. У певицы также есть старшая дочь Алина и младшая — Моника.

Сейчас Седокова снова влюблена и счастлива — она больше не скрывает отношения с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой.

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