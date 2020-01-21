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- 13:12 Для кого день будет удачным: гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака
Для кого день будет удачным: гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака
Суббота, 25 января, — хороший день для учения и саморазвития.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака.
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Овен
День неплохо подходит для внутренних перемен (например, для отказа от вредных привычек).
Телец
Для вас под запретом поездки на внушительные расстояния и споры со старшими родственниками.
Близнецы
День удачный для заключения брака и прочих семейных радостей. Неожиданные сюрпризы ожидаются со стороны домочадцев.
Рак
Раки столько всего сделают, что сами будут удивлены своей трудоспособности. Возможно, вам предстоит увлекательный отдых или новый творческий проект.
Лев
Не исключены небольшие неприятности с самочувствием. Вероятно, возникнет потребность в продолжительном сне и пассивном досуге.
Дева
Для вас начался благоприятный период для масштабной покупки, например, квартиры или машины.
Весы
Весы рискуют попасть в щекотливую ситуацию. Неприятности обойдут стороной, если воздержаться от кокетства.
Скорпион
День хорош для необычных начинаний. Не надейтесь получить все и сразу, важнее сделать первый шаг в выбранном направлении.
Стрелец
Небольшие проблемы могут возникнуть с системой платежей, получением информации, поддержанием связи.
Козерог
Высока вероятность, что появится усталость от бесчисленного множества дел, требующих незамедлительных действий.
Водолей
В течение дня вероятны неожиданные хорошие приобретения. Старайтесь не переживать из-за пустяков.
Рыбы
Рыб удивит чей-то внезапный визит. Возможно, речь о возвращении бывшего партнера по отношениям
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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