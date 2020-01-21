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У украинских водителей появилась возможность оплачивать штрафы в своем электронном кабинете
Кроме электронного водительского удостоверения, еще одним этапом диджитализации стала возможность оплатить штраф онлайн в электронном кабинете водителя.
Об этом говорится на странице приложения «Дія» в Facebook. Теперь в приложении можно проверить наличие штрафа и оплатить его.
В приложении можно будет увидеть штрафы, выписанные прямо на месте остановки, а также штрафы за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки
«Мы обязательно вышлем вам push-сообщения и сообщим о штрафе. Сейчас получить информацию об административных нарушениях и уплатить штраф за них можно в электронном кабинете водителя», — говорится в сообщении.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце декабря Кабмин запустил сервис check.gov.ua для проверки квитанций в электронной форме.
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