У украинских водителей появилась возможность оплачивать штрафы в своем электронном кабинете

Украина

Кроме электронного водительского удостоверения, еще одним этапом диджитализации стала возможность оплатить штраф онлайн в электронном кабинете водителя.

Об этом говорится на странице приложения «Дія» в Facebook. Теперь в приложении можно проверить наличие штрафа и оплатить его.



В приложении можно будет увидеть штрафы, выписанные прямо на месте остановки, а также штрафы за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки



«Мы обязательно вышлем вам push-сообщения и сообщим о штрафе. Сейчас получить информацию об административных нарушениях и уплатить штраф за них можно в электронном кабинете водителя», — говорится в сообщении.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце декабря Кабмин запустил сервис check.gov.ua для проверки квитанций в электронной форме.

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