Украина

Мокрые печати больше не нужны: в Украине запустили сервис проверки квитанций в электронной форме

24 декабря Кабинет министров запустил сервис check.gov.ua для проверки квитанций в электронной форме — это стало еще одним этапом диджитализации. О новшестве министр Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

«Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью. Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т. п. ) — у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение», — пояснил министр.

По словам Дубилета, теперь вместо бумажной квитанции достаточно просто предоставить ее код. Для проверки платежа необходимо будет ввести этот код на check.gov.ua.

Министр отметил, что сервис избавляет также от уплаты комиссий в кассах банков. Платежи можно будет выполнять со смартфона.

Пока к сервису подключены только ПриватБанк и monobank, но вскоре подключатся и другие финансовые учреждения.

«В течение месяца мы вместе с другими министерствами изменим должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг», — пообещал Дубилет.

Он анонсировал и запуск горячей линии, куда украинцы смогут жаловаться при отказе госслужащих принимать квитанции в электронной форме.

Ранее сообщалось, что теперь украинцам не будут навязывать банк для выплаты зарплаты.

Фото: Украинская правда

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