Памела Андерсон неожиданно вышла замуж (фото)

Шоу-бизнес

52-летняя актриса и модель Памела Андерсон неожиданно вышла замуж в пятый раз. Ее очередным супругом стал 74-летний продюсер Джон Питерс («Звезда родилась», «Бэтмен», «Иствикские ведьмы»), ее давний поклонник. Они встречались около 30 лет назад, но затем расстались и возобновили роман только сейчас.



Джон рассказал изданию The Hollywood Reporter, что мог бы заполучить любую женщину, но хотел именно Пэм. «Вокруг полно красивых девушек. Я мог бы выбрать любую. Но в течение 35 лет я всегда хотел только Памелу», — сказал он.

Джон и Памела. 1989 год.



Тайная свадьба состоялась в Малибу. На ней присутствовали сыновья Памела — 23-летний Брэндон и 22-летний Дилан, а также трое взрослых детей Питерса.

Джон ранее был женат на Генриетте Зампителла, потом на актрисе Лесли Энн Уоррен. У него также был длительный роман с певицей Барброй Стрейзанд.

Памела была замужем за рок-музыкантами Томми Ли и Кидом Роком. И дважды выходила за продюсера Рика Саломона. В 2018 году у Андерсон начался роман с футболистом сборной Франции Адилем Рами, который сделал ей предложение. Однако Памела рассталась с ним, обвинив в измене.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секс-бомба Памела Андерсон впечатлила фигурой в купальнике.

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