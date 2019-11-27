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- 13:32 Все еще секс-бомба: 52-летняя Памела Андерсон впечатлила фигурой в купальнике
Все еще секс-бомба: 52-летняя Памела Андерсон впечатлила фигурой в купальнике (фото)
Американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон доказала, что в свои 52 года все еще остается секс-бомбой. Звезда сериала «Спасатели Малибу» находится сейчас в Австралии, где она, как сообщает Daily Mail, приняла участие в фотосессии для журнала Maxim, а также снялась в облегающем черном гидрокостюме для рекламного ролика для компании автосервиса Ultra Tune.
В перерывах Памела просто отдыхала. Красотку-блондинку засняли на яхте в белом купальнике с эффектным декольте. А также гуляющей в пляжной тунике с высоким разрезом, открывающим ноги. Поклонники Памелы пришли в восторг и засыпали ее комплиментами.
Фото в гидрокостюме также произвели впечатление.
В настоящее время сердце четырежды разведенной матери двоих взрослых сыновей свободно. В июне этого года она рассталась со своим 33-летним бойфрендом — французским футболистом марокканского происхождения Адилем Рами. Как сообщали «ФАКТЫ», звезда обвинила его в измене.
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