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В Одессе обезвредили банду «обнимальщиков», гастролировавших по всей Украине
21 января во всем мире отмечают международный день объятий. Согласно обычаю, во время дружеских объятий люди обмениваются душевным теплом. Увы, не все объятия сулят добро и благополучие… Так, накануне в центре Одессы, на улице Екатерининской, полицейские вместе с бойцами спецподразделения «КОРД» задержали на горячем криминальных «обнимальщиков»… Напомним, во вторник, 21 января, силовики задержали членов вооруженной банды, которая совершили разбойные нападения в Киевской области.
Это были четверо членов этнической преступной группировки. Ее костяк, по сведениям правоохранителей, составляют выходцы из стран постсоветского пространства, совершившие несколько десятков вооруженных вылазок. В частности, ограбления в Одессе, Киеве, Николаеве, других городах.
«Жертвами выходцы из одной из постсоветских стран выбирали, как правило, посетителей развлекательных заведений, применяя известный метод „дружеских объятий“. Поджидали пьяного клиента у выхода на улице, затем изображали знакомых и крепко обнимали… Пока человек приходил в себя, он уже лишался и украшений, и кошелька. С теми, кто сумел раскусить грабителей, не церемонились. У них все равно отбирали ценные вещи, но уже силой», — рассказали в полиции.
С прохожими злоумышленники действовали еще более нагло: останавливали авто, на которых они передвигались (Lexus RX 350 и Mersedes), нападали на намеченную жертву, отбирали все ценное и быстро скрывались. Дабы не быть пойманными, долго не засиживались на одном месте, «гастролируя» от города к городу.
Задержать четверых участников банды в возрасте 21−27 лет удалось в центре Одессы, когда они совершили очередное ограбление. Во время обысков у них изъято огнестрельное оружие — пистолеты «Беретта», «Вальтер» и пистолет-пулемет «Мини-УЗИ». Правоохранители изъяли также наркотики, золотые изделия, мобильные телефоны, деньги и другие вещдоки, указывающие на противоправную деятельность четверки.
Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по статье «Разбой» (ч.2 ст. 186) УК Украины продолжаются. Правоохранители выясняют, какие еще преступления на счету подозреваемых.
Справка. Международный день объятий впервые был проведен в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.
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Фото из открытых источников
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