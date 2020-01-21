Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака

Понедельник, 27 января, — день, когда юридические и финансовые дела проходят без сложностей.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака.

Овен

Совет звезд: не принимайте быстрых решений, чтобы сгоряча не наломать дров.

Телец

Этот день не стоит выбирать для начала ответственного дела, для заключения договоренностей.

Близнецы

Возможно, не удастся найти компромисс с новым напарником или с человеком, замещающим непосредственного руководителя.

Рак

Звезды рекомендуют проявить повышенную заботу о сохранности своего кошелька, имущества и личного транспорта.

Лев

Задачи этого дня носят неотложный характер, их решение требует быстроты и новаторского взгляда на ситуацию.

Дева

Возможны проблемы с компьютером, техникой, инструментами. Также возможна ссора с родственником.

Весы

Весы должны быть аккуратными в спортивных упражнениях, возможны травмы.

Скорпион

Скорпионов ждет непростой этап в отношениях с домочадцами, вплоть до ссор. Не рекомендуется начинать ремонтные работы в доме.

Стрелец

Есть шанс получить приличную сумму из неожиданного источника (возможно, речь о наследстве или о выигрыше в лотерею).

Козерог

Из-за вас могут поссориться ваши близкие, поэтому думайте, что вы говорите и как себя ведете.

Водолей

Возможны финансовые поступления. Негативной стороной дня является повышенная конфликтность.

Рыбы

Возрастет вероятность финансовых и других потерь вследствие непродуманных спонтанных действий.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter