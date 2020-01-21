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К чему готовиться: гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака
Понедельник, 27 января, — день, когда юридические и финансовые дела проходят без сложностей.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Совет звезд: не принимайте быстрых решений, чтобы сгоряча не наломать дров.
Телец
Этот день не стоит выбирать для начала ответственного дела, для заключения договоренностей.
Близнецы
Возможно, не удастся найти компромисс с новым напарником или с человеком, замещающим непосредственного руководителя.
Рак
Звезды рекомендуют проявить повышенную заботу о сохранности своего кошелька, имущества и личного транспорта.
Лев
Задачи этого дня носят неотложный характер, их решение требует быстроты и новаторского взгляда на ситуацию.
Дева
Возможны проблемы с компьютером, техникой, инструментами. Также возможна ссора с родственником.
Весы
Весы должны быть аккуратными в спортивных упражнениях, возможны травмы.
Скорпион
Скорпионов ждет непростой этап в отношениях с домочадцами, вплоть до ссор. Не рекомендуется начинать ремонтные работы в доме.
Стрелец
Есть шанс получить приличную сумму из неожиданного источника (возможно, речь о наследстве или о выигрыше в лотерею).
Козерог
Из-за вас могут поссориться ваши близкие, поэтому думайте, что вы говорите и как себя ведете.
Водолей
Возможны финансовые поступления. Негативной стороной дня является повышенная конфликтность.
Рыбы
Возрастет вероятность финансовых и других потерь вследствие непродуманных спонтанных действий.
Хорошего вам дня!
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