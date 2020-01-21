24.13 / 24.36 26.65 / 27.04
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В результате взрыва в Днепре тяжело ранены два человека: первые подробности и фото с места ЧП

23:05 21 января 2020 37
спасатели и полиция
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 21 января, в Днепре в результате взрыва в многоэтажке пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранее во львовской многоэтажке взорвался газ.

ЧП в Днепре случилось около 19:20 на улице Софьи Ковалевской 59а. Эпицентр взрыва был на втором этаже. Волной вынесло стекла в некоторых квартирах.

На место сразу вызвали патрульных, газовщиков, медиков и спасателей.

Как сообщает «Информатор», жильцы дома утверждают, что в квартире могло находится три человека. Очевидцы считают, что причиной ЧП стал взрыв петард, которые хотели поджечь в большом количестве в одном месте.

«ФАКТЫ» сообщали о взрыве в многоэтажном доме в российской Твери. По предварительным данным, в квартире взорвался газ. В больницу госпитализировали двоих пострадавших, более полусотни людей были эвакуированы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Ниланши Пател

Самые длинные волосы в мире: девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер