Происшествия

В результате взрыва в Днепре тяжело ранены два человека: первые подробности и фото с места ЧП

Во вторник, 21 января, в Днепре в результате взрыва в многоэтажке пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранее во львовской многоэтажке взорвался газ.

ЧП в Днепре случилось около 19:20 на улице Софьи Ковалевской 59а. Эпицентр взрыва был на втором этаже. Волной вынесло стекла в некоторых квартирах.

На место сразу вызвали патрульных, газовщиков, медиков и спасателей.

Как сообщает «Информатор», жильцы дома утверждают, что в квартире могло находится три человека. Очевидцы считают, что причиной ЧП стал взрыв петард, которые хотели поджечь в большом количестве в одном месте.

«ФАКТЫ» сообщали о взрыве в многоэтажном доме в российской Твери. По предварительным данным, в квартире взорвался газ. В больницу госпитализировали двоих пострадавших, более полусотни людей были эвакуированы.

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