Мир

В России прогремел мощный взрыв в доме: момент попал на видео

В сеть выложили видео, на котором запечатлен момент взрыва в многоэтажном доме в российской Твери. Ранее взрывом газа была разрушена стена дома в Белгородской области РФ.

В городской администрации Твери сообщили, что ЧП произошло в четверг, 2 января. По предварительным данным, в квартире взорвался газ. В больницу госпитализировали двоих пострадавших, более полусотни людей были эвакуированы.

Видео с камер видеонаблюдения в сеть выложил интернет-пользователь Vitauskas.

Не прошло и двух суток с момента наступления нового года, как в Ресурсной Сверхдержаве уже случился прорыв в Твери. ХлопкОм выбило оконные рамы и ограждения лоджий. Двое путинских крепостных пострадали. Дом треснул по шву. Эвакуированы 50+ жильцов. Украинский след пока не нашли pic.twitter.com/VXcPnxGRfF — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) January 2, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Санкт-Петербурге произошел взрыв на пивзаводе «Балтика». Пострадали два человека. Причиной взрыва назвали прорыв теплосети предприятия.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter