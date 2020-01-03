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В России прогремел мощный взрыв в доме: момент попал на видео
В сеть выложили видео, на котором запечатлен момент взрыва в многоэтажном доме в российской Твери. Ранее взрывом газа была разрушена стена дома в Белгородской области РФ.
В городской администрации Твери сообщили, что ЧП произошло в четверг, 2 января. По предварительным данным, в квартире взорвался газ. В больницу госпитализировали двоих пострадавших, более полусотни людей были эвакуированы.
Видео с камер видеонаблюдения в сеть выложил интернет-пользователь Vitauskas.
Не прошло и двух суток с момента наступления нового года, как в Ресурсной Сверхдержаве уже случился прорыв в Твери. ХлопкОм выбило оконные рамы и ограждения лоджий. Двое путинских крепостных пострадали. Дом треснул по шву. Эвакуированы 50+ жильцов. Украинский след пока не нашли pic.twitter.com/VXcPnxGRfF— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) January 2, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Санкт-Петербурге произошел взрыв на пивзаводе «Балтика». Пострадали два человека. Причиной взрыва назвали прорыв теплосети предприятия.
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