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Мир

В России прогремел мощный взрыв в доме: момент попал на видео

7:07 3 января 2020 276
Взрыв в Твери
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео, на котором запечатлен момент взрыва в многоэтажном доме в российской Твери. Ранее взрывом газа была разрушена стена дома в Белгородской области РФ.

В городской администрации Твери сообщили, что ЧП произошло в четверг, 2 января. По предварительным данным, в квартире взорвался газ. В больницу госпитализировали двоих пострадавших, более полусотни людей были эвакуированы.

Видео с камер видеонаблюдения в сеть выложил интернет-пользователь Vitauskas.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Санкт-Петербурге произошел взрыв на пивзаводе «Балтика». Пострадали два человека. Причиной взрыва назвали прорыв теплосети предприятия.


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