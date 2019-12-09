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Происшествия

Во львовской многоэтажке взорвался газ, здание частично повреждено (фото, видео)

19:33 9 декабря 2019 10
Место взрыва
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 9 декабря, во Львове на улице Кульпарковской, 172 произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Ранее во Львове произошел масштабный пожар в воинской части. О происшествии в многоэтажке сообщает в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его данным, взрыв произошел между пятым и шестым этажами дома — взорвался газовый баллон. Зинкевич заявил, что общался с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые утверждают, что один из жильцов получил ожоги лица и рук — его забрала «скорая помощь», но от госпитализации он отказался.

Ранее сообщалось, что 5 декабря в Ирпене Киевской области прогремел взрыв в многоэтажном здании — погиб мужчина. Есть информация, что он пытался разобрать взрывоопасный предмет.

Фото и видео Игоря Зикевича

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