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Шоу-бизнес

София Ротару спела вместе с Киркоровым и Ricchi e Poveri на юбилее жены российского миллиардера Карапетяна

6:30 22 января 2020 64
София Ротару
Инф. «ФАКТОВ»

Растрогавшая на днях Аллу Пугачеву снимком любимого мужчины украинская певица София Ротару выступила на юбилее Этери Карапетян, жены владельца группы компаний «Ташир», миллиардера из списка «Форбс» Самвела Карапетяна, который та с размахом отпраздновала свой юбилей в Москве.

Об этом пишет КП.

Издание отмечает, что состоятельный супруг не поскупился для любимой на роскошный праздник. Сцену, где для именинницы пели российские и мировые звезды, украшало красное полотно с именем виновницы торжества.

«Судя по всему, гонорар был весьма заманчивый… София Ротару обычно соглашается выступить для состоятельной публики и за 50 тысяч евро. Вероятно, на сей раз было обещано более солидное вознаграждение», — строит догадки автор статьи.

При этом он допускает, что пела София Михайловна бесплатно и по дружбе.

Во время выступления София Михайловна прекрасно выглядела и исполнила для гостей свою «коронку» «Лаванда».

Также Этери Карапетян поздравил Филипп Киркоров. Артист подарил бизнесвумен (у Этери есть своя клиника красоты, куда захаживают многие знаменитости) песню своей экс-супруги Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз» и другие свои хиты. Как известно, корпоративное выступление Киркорова обычно стоит от 100 тысяч евро.

Вёл вечер шоумен Андрей Малахов. У последнего гонорар на подобных раутах обычно составляет около 2 миллионов рублей. Плюс ко всему супругу миллиардера развлекали зарубежные артисты, популярные в ее юности: «Ricchi e Poveri», ThomasAnders — а это, по меньшей мере, плюс ещё 50 тысяч евро к бюджету праздника.

Без учёта аренды банкетного зала, застолья и услуг флористов, миллиардер потратил на юбилей любимой супруги около 22 миллионов рублей.

Издание напоминает, что Самвел Карапетян — президент группы компаний «Ташир», он занимает 29 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019». В активах группы «Ташир».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько лет назад миллиардер Карапетян закатил в Москве свадьбу для сына на несколько миллионов долларов.

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