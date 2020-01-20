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Шоу-бизнес

«Навсегда со мной»: Ротару растрогала Пугачеву снимком любимого мужчины

19:28 20 января 2020 1934
Ротару
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Легендарная украинская певица София Ротару, которая ранее попала в скандал в России, поделилась в соцсетях фото своего покойного мужа — Анатолия Евдокименко. 20 января этого года Евдокименко исполнилось бы 78 лет.

«Навсегда со мной», — подписала она снимок.

Ротару

Поддержали певицу в этот день ее коллеги. Так, Алла Пугачева поставила в комментариях целых три эмодзи «руки в молитве».

Утешительные комментарии оставили и дизайнер Лилия Пустовит, и музыкант Игорь Николаев, и сын певицы — Руслан.

«Лебединая верность», — пишут поклонники певицы.

Отметим, что умер Анатолий Евдокименко в 2002 году. София Ротару так и не вышла замуж, хотя ей и предлагали. Некоторые мужчины даже рассказывали истории о «романах» с певицей. Бари Алибасов даже заявил, что они с Ротару собирались пожениться.

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