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«Навсегда со мной»: Ротару растрогала Пугачеву снимком любимого мужчины
Легендарная украинская певица София Ротару, которая ранее попала в скандал в России, поделилась в соцсетях фото своего покойного мужа — Анатолия Евдокименко. 20 января этого года Евдокименко исполнилось бы 78 лет.
«Навсегда со мной», — подписала она снимок.
Поддержали певицу в этот день ее коллеги. Так, Алла Пугачева поставила в комментариях целых три эмодзи «руки в молитве».
Утешительные комментарии оставили и дизайнер Лилия Пустовит, и музыкант Игорь Николаев, и сын певицы — Руслан.
«Лебединая верность», — пишут поклонники певицы.
Отметим, что умер Анатолий Евдокименко в 2002 году. София Ротару так и не вышла замуж, хотя ей и предлагали. Некоторые мужчины даже рассказывали истории о «романах» с певицей. Бари Алибасов даже заявил, что они с Ротару собирались пожениться.
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